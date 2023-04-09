"Я уже переживаю о том, сколько килограмм "прилипнет" ко мне без активных занятий спортом. Из-за моего здоровья мне нельзя бегать на беговой дорожке и асфальте. Раз в неделю я могу поиграть в футбол или теннис. Но надо чем-то заниматься, поэтому я поддерживаю форму.

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Раньше у меня никогда не было проблем с лишним весом, поэтому я уже думаю об этом. Планирую приобрести себе велотренажер, я очень любил заниматься на нем, когда играл в футбол. У меня не будет проблем 30 минут ехать. Это кардио, какие-то упражнения... Также есть надо меньше. Хочется больше, но надо держать себя в руках.

Относительно того, что многие люди шутят над внешностью Милевского... Каждый имеет право выглядеть так, как сам хочет. Лишь бы ему было комфортно. Я думаю, что Артема это не цепляет. Ему комфортно быть таким, какой он есть.

Недавно услышал, что Гвардиола сказал: "Я не хочу работать всю жизнь тренером. Я хочу вернуться к себе домой в Барселону и быть веселым толстым дедушкой, который будет есть, пить и наслаждаться жизнью". Я хочу находиться в хотя бы нормальной физической форме. И для этого, чтобы позволять себе что-то большее в плане еды, напитков, можно немножко позаниматься. Я очень люблю нефильтрованное немецкое пиво, мое любимое. Чтобы позволить себе пиво, надо немножко поработать", – сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры футболиста 29 января 2023 года.

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