"Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать Лобановским". Правила жизни Марчелло Липпи

"Футбол 24" собрал главные цитаты маэстро Марчелло Липпи – чемпиона мира, победителя Лиги чемпионов и многократного триумфатора кальчо. Сегодня ему исполняется 72 года.

Не могу сказать, что как футболист я был настоящим бриллиантом. Возможно, именно поэтому уже в возрасте 25 лет записался на тренерские курсы.

Моей тренерской целью всегда было создание команды с психологией победителя.

Для того, чтобы создать команду-победителя, нужно объединить коллектив, где все будут работать ради общего результата, забыв о своих достижениях. Команды, где все строится на игре одного человека, способны демонстрировать по-настоящему хороший футбол лишь иногда, поскольку у всех рано или поздно наступает спад.

В 90-х годах моими услугами интересовались "Реал" и "Барселона". Но я даже не хотел рассматривать их предложения. Дело в том, что я возглавлял туринский "Ювентус", а в те времена это был максимум.

Каждый из футболистов должен понимать: коллектив для него, а он для коллектива. И это первое, что я говорю, когда принимаю новую команду.

Если кто-то чувствует себя примадонной, то пусть продолжает свою сольную карьеру где-нибудь в другом месте.

Все мы хорошо знаем, что сделал для футбола Валерий Лобановский. Я познакомился с ним на одном из семинаров в Коверчиано. Он произвел впечатление сильного тренера и очень умного человека, но одновременно – очень хитрого.

Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать немного Лобановским.

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Тренеру нельзя превращаться в мраморную статую. Но и реагировать, как флюгер, на все изменения тоже не стоит.

Всем кандидатам я создаю равные условия, все должны понимать, что у тренера нет любимцев и никто не попадет в команду за старые заслуги.

В футболе существуют только две основные схемы: 4-4-2 и 4-3-2-1. Все остальное – их модификации.

У каждого игрока есть команда, которой он принадлежит, и команда, в состав которой его выбирают – это национальная сборная. И совсем не обязательно, что неудачная игра в клубе автоматически означает неудачное выступление за сборную.

Есть такая популярная фраза: "В сборной должны играть лучшие". Это идиотизм. Что значит "лучшие"? Кто определяет этих лучших? По каким критериям?

Мне странно, когда освистывают тех, кто выиграл Кубок мира.

Индзаги – это такой игрок, который перед воротами просто страшен.

Ничто не оправдывает Зидана за удар головой в грудь Матерацци. Это очень плохой пример кумира для многих, особенно для молодого поколения.

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Вот приезжают на сбор команды жены, подруги, родственники. Какой-то ненужный разговор с футболистом, даже не ссора, а лишнее напряжение – и игрок выходит на тренировку смущенным.

Мне очень нравится менталитет Моратти. Он идет в ногу со временем и четко осознает всю финансовую ситуацию современного мира.

Работа в сборной Италии позволяла мне совмещать приятное с приятным: я мог жить дома, плавать на яхте и при этом оставаться в любимой профессии.

Я бы не стал выгонять гомосексуалистов из своей команды. Все мы люди: черные, белые, геи.

Я не хочу больше работать в клубе и точка!

У меня было, по крайней мере, десять предложений по заработной плате, превышающую ту, которую я получаю на посту тренера сборной. Однако, я понимал, в каком трудном положении оставлю Федерацию Футбола Италии в случае своего ухода.

Никогда не стоит возвращаться в сборную после того, как ты стал чемпионом мира. Но я поддался уговорам и провалил Мундиаль-2010.

Тренер сборной Италии всегда находится в статусе осужденного к смертной казни с отсрочкой приговора. Я мог бы остаться в истории непобедимым, но сам подписал себе смертный приговор.

Я мог бы остаться в команде на новый цикл. Или тренировать другую сборную. Или посвятить себя рыбалке.

Я очень люблю рыбалку, часто хожу на нее с друзьями. Но как же мне не везет! Однажды я был вынужден остаться дома, потому что умерла моя прабабушка, которой было больше сотни лет. И они поймали тунца, весом в 160 килограммов!

Тевес своей игрой напоминает мне Зидана в те годы, когда он выступал за "Юве".

Андреа Белотти демонстрирует прекрасную игру. Я бы сказал, что сборная Италии нашла своего форварда на годы вперед.

Отсутствие Буффона в списке номинантов на "Золотой мяч" – клоунада.

Моя дочь утверждает, что я обидчивый, как обезьяна.

Я не смотрю ничего, кроме футбола. Никаких новостей, не говоря уже о телесериалах, ток-шоу и прочей чепухе.

Я бы вычеркнул из своей жизни трагедию в Виареджо (летом 2009-го на железнодорожном вокзале родного для Липпи города взорвались цистерны с газом, погибли два десятка человек, – "Футбол 24") Даже если она и сплотила город, и не проходит дня, чтобы не упомянуть погибших и пережить снова горе, я хотел бы проснуться, как и в то утро, и попытаться повесить заградительную ленту, чтобы остановить этот поезд.

Не помню, когда в последний раз читал художественную литературу. Мое чтение ограничивается методической литературой.

Если я не пересмотрю за день хотя бы один футбольный матч – на стадионе, по телевизору или на кассете, то считаю его потерянным.

Мозги у меня работают, я их не выключал.

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