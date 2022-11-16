"Мы верили в ВСУ, но не ожидали, что освобождение будет таким ярким и быстрым. Как праздновали? Сели с мужиками, выпили по рюмке за наше освобождение. Украинские военные к нам тоже заходили, душевно пообщались.

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Впрочем, сейчас в Херсоне очень непростая ситуация – нет ни света, ни отопления, ни воды. Есть газ, так что немного проще домам, где стоят газовые плиты. У нас 10-этажный дом и плиты электрические. Кому-то приходится готовить еду во дворах на костре. В нашем доме осталось около 15 процентов жителей. Большинство – пожилые люди. Но город живет, люди привыкают ко всему.

Власти обещают подать электричество на следующей неделе. Тянут из Николаева. Сегодня беседовал с муниципальными службами, процесс пошел. Появилась связь, люди стали общаться между собой. Волонтеры привезли генераторы, у нас теперь есть возможность заряжать телефоны. Час назад звонил по телефону Саша, спрашивал, чем помочь. Интернета у нас пока нет.

В мае русская полиция приходила в наш дом в Херсоне. Но не за мной. Сломали квартиры двух наших военнослужащих. Их с семьями уже в Херсоне не было. Одного из молодых ребят за проукраинское высказывание забрали в подвал. Кто-то его сдал. Продержали там три недели, подровняли нос. Но отпустили. Через неделю он уехал из Херсона.

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Мысли, что ко мне могут прийти, возникали. Особенно когда в украинской прессе написали, что родители Караваева остались в оккупации. По моему мнению, эта новость не была уместной – забрасываю камень в адрес ваших коллег. Лишний раз пытался не ездить по городу, чтобы не попадать на блокпосты, где проверяли документы.

Некоторые из знакомых мне говорили: "Саша, чего не поставишь на телефоне русский номер, не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет". У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока киевского Динамо и сборной Украины, брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на русский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи", – цитирует отца динамовца Чемпион .