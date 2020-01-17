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"Что за украинская техника?" – Слуцкий дал нагоняй экс-игроку Шахтера Данченко на тренировке Рубина

17 января 13:03 540 Читати українською
"Что за украинская техника?" – Слуцкий дал нагоняй экс-игроку Шахтера Данченко на тренировке Рубина
Олег Данченко / Сайт Рубина

Защитник Рубина Олег Данченко сразу прочувствовал жесткие методы работы нового тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Российский специалист не привык сдерживаться, оценивая работу своих подопечных на тренировке.

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Большинство действий игроков он комментировал кратко – "катастрофа". Однако для экс-"горняка" он придумал несколько отдельных оборотов: "Данченко – так себе, как и во всем остальном" или "Ну-ну-ну-ну-ну, что за украинская техника, точнее – ее отсутствие?"

Напомним, Данченко подписал контракт с Рубином в июне 2019 года. Украинец успел провести 16 матчей за клуб из Татарстана в первой половине текущей кампании.

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Теги
Украинцы за рубежом Россия Видеоновости Олег Данченко Олег Данченко Рубин Рубин Леонид Слуцкий Леонід Слуцкий
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