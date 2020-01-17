"Что за украинская техника?" – Слуцкий дал нагоняй экс-игроку Шахтера Данченко на тренировке Рубина

Защитник Рубина Олег Данченко сразу прочувствовал жесткие методы работы нового тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Российский специалист не привык сдерживаться, оценивая работу своих подопечных на тренировке.

Мудрик "заcветился" на видео с российскими блогерами – съемки с хавбеком Шахтера происходили в Москве

Большинство действий игроков он комментировал кратко – "катастрофа". Однако для экс-"горняка" он придумал несколько отдельных оборотов: "Данченко – так себе, как и во всем остальном" или "Ну-ну-ну-ну-ну, что за украинская техника, точнее – ее отсутствие?"

Напомним, Данченко подписал контракт с Рубином в июне 2019 года. Украинец успел провести 16 матчей за клуб из Татарстана в первой половине текущей кампании.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя