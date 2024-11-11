Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над Порту (4:1) в матче 11-го тура Примейра-лиги.

"Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент на поле, каждый голос на трибунах был важным.

Феерия Трубина и Ко в видеообзоре матча Бенфика – Порту – 4:1

Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Бенфика неожиданно разгромила Порту, который считался фаворитом противостояния, со счетом 4:1. После 11-ти туров "орлы" набрали 25 очков и расположились на третьей строчке турнирной таблицы Примейра-лиги, но имеют игру в запасе. Порту с 27-ю пунктами второй, а лидирует с 33-мя баллами Спортинг.

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