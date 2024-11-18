"С Албанией нам нужна только победа. Но если мы выиграем, то только случайно. Закономерно мы победили лишь Молдову в товарищеском матче. А так нам помогают удаления, плохие пенальти и случайные залеты и тому подобное.

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Я хочу, чтобы мы победили, хотя бы 1:0. Возможно, случайно со стандарта залетит, или "Мишка 70" (Михаил Мудрик, – прим.) пробежит и попадет кому-то в ногу. Но даже если мы победим, то что нам делать в элитном дивизионе? Мы здесь мучаемся с командами, которые не сильнее нас.

В конце концов, все просто: ребята, будьте смелее и, возможно, все получится", – сказал Леоненко в комментарии Sport-Express.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится в Тиране на стадионе Air Albania во вторник, 19 ноября. Начало встречи в 19:45.

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