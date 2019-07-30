"Что учудил? Машину раз****л", – Милевский рассказал, как разбил свой Ferrari

Форвард Динамо Брест Артем Милевский вспомнил, как он разбил свою Ferrari в Турции.

"Был ли я трезвый? Ну как трезвый. Нормальный – мы погуляли до 3-х, вылет был в 8, прилетели в 10 – времени нормально прошло, чтобы садиться за руль. У меня в бардачке лежал iPod, через который музыку в салоне включать. Там впереди был крутой поворот, а я о нем забыл, потянулся в бардачок, поднимаю голову – войду – не войду, можно было просто дальше проехать и развернуться.

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Вписываюсь все-таки вправо, но у меня зад начинает бросать туда-сюда, я по тормозам – и в отбойник. Штырь прямо перед лицом пролетел, двери пришлось выбивать ногами. Здесь полиция, то на своем турецком начинает. Я звоню переводчику в клуб, он приезжает, начинает тоже: "Что ты учудил ?!" "Что учудил? Машину раз****л". Дали один день прийти в себя, я поехал домой, взял "вискаря" и сидел один ", – сказал Милевский блогеру КраСава.

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