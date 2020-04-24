"Что ты вытворяешь": кандидат в сборную Украины порвал очередными трюками – поражен даже финалист Лиги Европы

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин не устает демонстрировать свои футбольные скиллы.

Как известно, Харатин любит снимать на видео различные трюки. Хавбек Ференцвароша даже стал героем популярного паблика 433, который освещает трюки украинца в Instagram.

На этот раз 25-летний уроженец Закарпатья вновь продемонстрировал свою технику. Видео набирает все большую популярность – поражен был даже Валерий Лучкевич, который в сезоне 2014/15 стал финалистом Лиги Европы в составе Днепра.

"Что ты вытворяешь!" – написал хавбек Александрии. "Импровизируем", – не замедлил с ответом Харатин. Напомним, Игорь получил дебтний вызов от Андрея Шевченко в национальную команду Украины на матчи против Франции и Польши, но пандемия коронавируса не позволила ему дебютировать, поскольку поединки были отменены.

К слову, ради Украины Харатин отказал сборной Венгрии, в которую также получал приглашение.

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