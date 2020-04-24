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"Что ты вытворяешь": кандидат в сборную Украины порвал очередными трюками – поражен даже финалист Лиги Европы

11:19 106 Читати українською
"Что ты вытворяешь": кандидат в сборную Украины порвал очередными трюками – поражен даже финалист Лиги Европы
Игорь Харатин (справа) / ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин не устает демонстрировать свои футбольные скиллы.

Как известно, Харатин любит снимать на видео различные трюки. Хавбек Ференцвароша даже стал героем популярного паблика 433, который освещает трюки украинца в Instagram.

На этот раз 25-летний уроженец Закарпатья вновь продемонстрировал свою технику. Видео набирает все большую популярность – поражен был даже Валерий Лучкевич, который в сезоне 2014/15 стал финалистом Лиги Европы в составе Днепра.

"Что ты вытворяешь!" – написал хавбек Александрии. "Импровизируем", – не замедлил с ответом Харатин. Напомним, Игорь получил дебтний вызов от Андрея Шевченко в национальную команду Украины на матчи против Франции и Польши, но пандемия коронавируса не позволила ему дебютировать, поскольку поединки были отменены.

К слову, ради Украины Харатин отказал сборной Венгрии, в которую также получал приглашение.

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Easy training ️️

Допис, поширений Igor Kharatin (@igor_kharatin)

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Теги
Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Сборная Украины Видеоновости
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