Динамо крупно проиграло Шахтеру и продолжает лидировать в УПЛ, но подпустило "горняков" на расстояние одного очка. Мирча Луческу, который потерял на Классическое больше десятка игроков из-за коронавируса, после матча эмоционально заявил, что в этом поединке проиграл, прежде всего, фэйр-плей.

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Несмотря на первую неудачу в УПЛ в статусе наставника Динамо, румынский тренер после поединка тепло пообщался со своими бывшими подопечными – Тайсоном и Марлосом. А вот с журналистами Луческу уже не был столь любезным – напомнив об отсутствии переводчика, который заболел коронавирусом, наставник на русском языке сказал фразу, которая уже стала крылатой. "Победил COVID, а фэйр-плей проиграл".

В течение поединка Мирча был не таким эмоциональным, как его визави Луиш Каштру, но в определенных эпизодах все же не выдерживал. Эмоции Луческу и игроков Динамо до и после матча – телетранслятор Классического подготовил нарезку интересных моментов, которые остались за кадром.

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