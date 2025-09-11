– Наши игроки выступают в АПЛ, Примере, Португалии, Ла Лиге, но почему они ходят пешком в сборной?

– Я же не в сборной и не знаю, как они готовятся. В Инстаграме у них все окей, миллионы фоток. Такое ощущение, что жизнь удалась. Сейчас ребята соберут чемоданы и улетят: кто в Англию, кто в Португалию, кто в Италию. Ванат в Испанию полетит. Вот скажи, как он сегодня отыграл?

– Как и Довбик – никак.

– Именно так. Если ты против Азербайджана ничего не показываешь, то что ты будешь делать в Ла Лиге против Реала и Барселоны? Ребята улетят за границу в свои клубы и все у них хорошо.

Они же не видят обстоятельства, в которых мы живем. Ради этого игроки должны выходить за сборную и стараться порадовать болельщиков, которые смотрят на них в Украине.

– Вспомни, как ты приезжал в сборную. Видишь ли отличия от нынешних сборов?

– Смотрел, как Цыганков уезжал из сборной. Подъехал бусик Мерседес, ему несут чемоданы, сажают в машину, отвозят в аэропорт, пылинки с него сдувают! Это все хорошо, уровень организации топ, ну а на поле что?! Мы в свое время сами добирались на базу в Конча-Заспу, бывало, что и за свои деньги. Никто за нами чемоданы не таскал, но мы выходили и боролись за сборную.

А сейчас сборы в Марбелье, еще где-то. Такое ощущение, что сборная мира собирается. Так выйдите и покажите хоть что-то на поле! У нас люди в Роме играют, в Бенфике, в ПСЖ, в АПЛ, мастер вон в Жирону перешел, а Азербайджан обыграть не могут, – высказался Артем Милевский в интервью Blik.ua.

Напомним, что только первое место в группе позволяет команде выйти напрямую на ЧМ-2026. Вторая лучшая команда в квартете сможет получить еще один шанс в стыковых матчах. Пока что Украина находится лишь на третьем месте после двух туров отбора и отстает от второго места, которое занимает Исландия, на 2 очка.

