"У меня есть интересная история о том, как я появился в Шахтере. Я за молодежную сборную сыграл хороший матч против Болгарии, отдал голевую и забил. После этой игры появились предложения от Динамо, Шахтера и Зенита.

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В то время тренером у меня был Маркевич. Он мне рекомендовал, чтобы я пошел в Шахтер. Он сказал, что это молодой клуб, который будет развиваться. Он будто чувствовал, что Шахтер будет на таком уровне. Он сказал, что представители Шахтера хотят со мной встретиться между Запорожьем и Донецком.

Там было село, я его плохо помню. Мы с утра сели в машину, у меня Опель Омега был. Мирон Богданович всегда мало разговаривает. Мы 20 километров от города отъехали, здесь Мирон Богданович мне говорит: "Что-то ты, Славко, не туда едешь, разворачивайся".

Навигатора тогда не было, мобильные были большие. Мы уехали, встретились. Тогда Яремченко приехал с водителем. Мы прямо на капоте подписали контракт. Вот так произошло мое знакомство с клубом", – рассказал Шевчук в программе ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Шевчук большую часть своей карьеры провел в Шахтере.

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