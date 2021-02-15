"Я шокирована новостью о смерти Каси, хотя не знала ее лично. Думаю, Жером так долго играл с жизнями девушек, и что-то должно было произойти. Я впервые встретила Жерома в Лондоне, и он был просто одержим – отслеживал мои соцсети, каждую фотографию. Он всегда смотрел первым.

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Он даже хотел, чтобы я приехала в Германию. На самом деле мы никогда не спали вместе, я воспринимала наши отношения, как случайные, но думала, что я его единственная девушка. Впрочем, однажды я увидела журнал с его изображением на обложке. В статье говорилось, что у него вроде есть невеста и даже дети. Я подумала: "Какого черта? Я не знала, что он помолвлен". Я сразу решила порвать с таким парнем – слишком много драмы. Зачем мне ввязываться в какие-то проблемы?

Мы, конечно, не знаем всей истории смерти Каси, и я не хочу обвинять кого-то или выглядеть равнодушной. Но Жером годы общался с другими девушками. Когда вы играете с чувствами других людей, это может плохо кончиться. Это может уничтожить тебя морально, и далеко не каждый с этим справится", – заявила Хоу в комментарии The Sun.

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