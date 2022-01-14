"Что-то новенькое за последние 5 лет": Пятов назвал революционное новшество Де Дзерби в тренировочном процессе
Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями от зимних сборов под руководством Роберто Де Дзерби.
"Судя по расписанию, у нас два сбора по 15-16 дней. Это что-то новенькое за последние 5 лет. Когда были португальцы (Фонсека и Каштру – прим.), то при них было по 7-10 дней. Здесь более продолжительные сборы.
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Я не знаю, какую программу Мистер приготовил. Физическую форму, вероятно, будем подтягивать. Пока 3 игры за 16 дней запланированы. Футболистам играть всегда хочется", – поделился Пятов в комментарии Футбол News.
Уже 16 января делегация Шахтера отправится в Турцию на первый зимний сбор, где подопечных Де Дзерби ожидают три товарищеских встречи.
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