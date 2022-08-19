Барса пытается избавиться от 31-летнего датчанина и готова даже расторгнуть соглашение. Сам Брейтвейт согласен уйти только если клуб выплатит зарплату по контракту, который действует еще два года. Руководство оказывает давление на игрока, но тот стойко держит оборону. Теперь его поддержал директор Датской ассоциации игроков Майкл Сал Хансен.

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"Давление, которое испытывает Мартин, совершенно глупо. Что-то посередине между запугиванием и преследованием. Позорно, как Барселона пытается расторгнуть с ним контракт, уволить с работы. Игрок, который пришел им на помощь, когда они нуждались, теперь в опале. Где порядочность?

Контракт есть контракт. Соглашение действует еще на два года. Мартин должен продолжать выполнять свою часть, а Барселона – свою. Кроме того, это будет соответствовать статусу одного из самых больших клубов мира, который должен относиться к своим игрокам с большим уважением", – цитирует Хансена Sport.es.