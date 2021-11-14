Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко накануне провел встречу с рядом опытных футболистов "грифонов", сообщает Il Secolo XIX.

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Среди прочих новоиспеченный наставник пообщался с Доменико Кришито, Гораном Пандевым, Валоном Бехрами и Миланом Баделем. Целью переговоров была попытка понять причины неудачного старта генуэзцев в текущем сезоне Серии А под руководством Давиде Баллардини, а также услышать от лидеров пути выхода из кризиса.

Напомним, после 12-ти туров Дженоа занимает в турнирной таблице чемпионата Италии семнадцатое место, набрав 9 очков. Дебют Шевченко в Дженоа состоится 21 ноября в матче против Ромы.

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