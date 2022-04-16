"Ребров, с одной стороны, известен как футболист, с другой... Представителей Украины как тренеров не очень жалуют на Западе.

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Карьера в азиатских песках – это ничто. Ты тренировал в Саудовской Аравии? А зачем? Из-за денег? Тогда понятно. А как тренер... Что общего между этой "гонкой на верблюдах" и футболом? Я думаю, немного", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, на прошлой неделе Ребров седьмой раз подряд был признан лучшим тренером месяца в ОАЭ. Его Аль-Айн за шесть туров до завершения чемпионата идет в турнирной таблице первым, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Кроме того, команда украинца продолжает борьбу за Кубок Арабского залива – в финале, который состоится 4 мая, его ждет Аль-Ахли из Дубая.

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