"Что не так с погодой в этом году": жена Малиновского поделилась шокирующими фото последствий непогоды в Бергамо

Итальянское Бергамо претерпело очередное испытание.

Во второй день лета взгляды миллионов людей снова были направлены на Бергамо. Однако на этот раз причиной стал не COVID-19, а непогода, которая нанесла городу очередных хлопот.

Гасперини объяснил, за какие качества ценит Малиновского

Городом прошелся ужасающий ливень, который принес с собой сильный ветер и град. Размеры снежных шариков достигали размеров теннисного мяча. Чтобы избавиться от последствий капризов природы пришлось применять тяжелую технику.

"Что не так с погодой в этом году?", – написала жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана на своей странице в социальной сети Instagram.

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