После матча Лацио – Фейеноорд (1:0) главный тренер "орлов" Маурицио Сарри заявил, что перед воскресным римским дерби у Ромы будет преимущество, ведь в четверг ей придётся сыграть "товарищеский матч" в Лиге Европы со Славией на выезде. Жозе Моуринью возмутило такое заявление своего коллеги.

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"Я не обижаюсь на его высказывание. Если кто-то и должен обижаться, так это представители Славии. Я всегда уважаю своих соперников, Славия – отличная команда. Возможно, разницу в нашем способе мышления отражает разница в трофеях. Один тренер выиграл 26 титулов, другой – лишь несколько. Я думаю о том, как выиграть в каждом матче, для меня товарищеских игр не существует. А вообще я бы хотел услышать, что по поводу слов Сарри скажет руководство Лиги Серии А. Буду ждать ответ", – цитирует Моуринью Voce Giallorossa.

Матч Лацио – Рома состоится в воскресенье, 12-го ноября.

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