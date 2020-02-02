Что мешало УАФ и УПЛ еще прошлым летом спланировать календарь чемпионата с учетом Евро-2020? – Юрчишин

Бывший игрок и главный тренер Карпат Степан Юрчишин прокомментировал изменения в календаре УПЛ, на которые согласились клубы ради интересов сборной Украины.

"Все знали, что в 2020 году состоится чемпионат Европы. Что мешало УАФ и руководству Премьер-лиги еще летом 2019-го спланировать календарь чемпионата с учетом этого турнира? Ничего! Но тогда они этого не сделали. Теперь ломают регламент во время соревнований. Хорошо, что тренеры и владельцы украинских клубов пошли навстречу сборной. А если бы не согласились на эти изменения? Не представляю, что было бы", – цитирует Юрчишина Экспресс.

Шевченко поблагодарил клубы УПЛ за согласие изменить календарь ради интересов сборной

Напомним, клубы Премьер-лиги прислушались к пожеланиям Андрея Шевченко раньше завершить сезон 2019/20. С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к Евро-2020 Общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре на сезон 2019/20.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера