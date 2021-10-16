"К 30-й минуте у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

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После сборных всегда тяжело играть – половина игроков едут, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю. Мои голы – признак особого класса? В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить.

Нельзя сказать, что это какое-то особое чувство нападающего – так удачно сложилось. Что я должен был изменить? Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел", – приводит слова Гармаша официальный сайт Динамо.

Напомним, Денис заменил Супрягу еще в первом тайме поединка против Львова и стал одним из главных героев встречи, оформив дубль – киевляне победили со счетом 4:1.

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