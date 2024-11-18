Рома получила нового главного тренера – "волков" возглавил 73-летний Клаудио Раньери, который уже в третий раз пришел в клуб. Специалист вернулся с пенсии и получил контракт до конца сезона.

Владельцам же пришлось уступить амбициями, поскольку на должность наставника претендовали такие именитые тренеры как Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини и Винченцо Монтелла. Об особенностях приглашения Клаудио Раньери в Рому и как это отразится на карьере Артема Довбика в Риме смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".