Что грозит Довбику после прихода нового тренера в Рому, владельцы клуба пошли на жертвы
18 ноября 22:41 - Читати українською
"Футбол 24" проанализировал назначение нового главного тренера Ромы Клаудио Раньери. Специалист станет уже третьим тренером Артема Довбика в римском клубе.
Рома получила нового главного тренера – "волков" возглавил 73-летний Клаудио Раньери, который уже в третий раз пришел в клуб. Специалист вернулся с пенсии и получил контракт до конца сезона.
Владельцам же пришлось уступить амбициями, поскольку на должность наставника претендовали такие именитые тренеры как Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини и Винченцо Монтелла. Об особенностях приглашения Клаудио Раньери в Рому и как это отразится на карьере Артема Довбика в Риме смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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