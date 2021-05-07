Уже сегодня, 7 мая, лотерея Mega Millions разыграет огромный джекпот в несколько сотен миллионов долларов! Что бы вы сделали с такими деньгами? Если вы все еще думаете, что для участия в лотерее США нужно жить в Америке, у нас для вас отличная новость! Вам не нужно отправляться в США, чтобы попытаться выиграть 370 миллионов долларов.

В настоящий момент лотерея США Mega Millions предлагает крупнейший джекпот в мире – на фоне всех локальных лотерей мира, Mega Millions США, безусловно, выгодно отличается!

Джекпот Мега Миллионов достиг 370 млн долларов, это свыше 10 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет сегодня вечером в пятницу, 7 мая.

Ближайший тираж пройдет Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вы можете принять участие в лотерее Mega Millions из Украины, купив официальные билеты на сайте smartlottoshop.com (спецсайт сервиса TheLotter), ведущего в мире сайта, предлагающего официальные лотерейные билеты онлайн.

"Лотерея Mega Millions получила общемировую известность после того, как разыграла джекпот в 1,537 миллиарда долларов в октябре 2018 года, – объясняет Адриан Кооремаанс, представитель пресс-службы сайта theLotter. – И вот недавно, в январе 2020 года, лотерея разыграла 1,05 миллиарда долларов, этот джекпот был сорван 4 участниками лотерейного клуба. Джекпот лотереи США может расти до бесконечности, но с другой стороны, вполне возможно, что его выиграют уже в эту пятницу. И кто знает, победителем этого тиража может стать кто-то из Украины".

Преимущества участия в мировых лотереях онлайн

Участвовать в лотереях онлайн проще и удобнее, чем покупать билеты в киосках. Всего за несколько минут вы можете заполнить одно или более полей и получить свой шанс на выигрыш джекпота Mega Millions!

Регистрация на сайте бесплатна! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.

На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира. Удобные методы оплаты – резиденты Украины могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.

– резиденты Украины могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card. Билеты по разумным ценам – вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже 15 евро. Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 4,15 євро!

– вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже 15 евро. Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 4,15 євро! Официальные лотерейные билеты – представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.

– представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени. Сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Поддержка 24/7 – представители службы поддержки клиентов на сайте ответят на любой ваш вопрос, в любое время дня и ночи, через Живой Чат, по телефону, электронной почте или в социальных сетях.

Настоящие победители

За годы работы, начиная с 2002 года, сервис TheLotter выплатил свыше 100 миллионов долларов США, более чем 6 миллионам победителей со всего мира.

"Крупнейшие победители на нашем сайте – женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в Florida Lotto; и мужчина из Багдада, которому повезло сорвать 6,4-миллионный долларовой джекпот в августе 2015 года, в лотерее Oregon Megabucks", – добавляет Кооремаанс.

"У нас было много победителей из Украины, в том числе и Наталия, которая сорвала второй приз Мега Миллионов, на сумму в 1 миллион долларов; но ни один из них пока не выиграл джекпот, – говорит Кооремаанс. – Кто знает, может ситуация изменится уже по результатам тиража Mega Millions в эту пятницу".

От выигрыша 370 миллионов долларов в лотерее Mega Millions вас могут отделять всего несколько кликов. За большей информацией о том, как участвовать в тираже Mega Millions онлайн, пожалуйста, перейдите на сайт smartlottoshop.com.