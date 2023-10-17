Судьба поединков 3-го и 4-го туров Лиги конференций между Зарей и Маккаби Тель-Авив пока неизвестна.

Как известно, в Украине и Израиле продолжаются боевые действия, поэтому проводить матчи на территории этих стран пока невозможно. Матч третьего тура Лиги конференций Маккаби Тель-Авив – Заря запланирован на 26 октября, а игра Заря – Маккаби должна состояться 9 ноября.

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Когда и где будут сыграны эти поединки, пока неизвестно. Заря предлагает израильскому клубу два конкретных варианта, сообщает ТаТоТаке.

Первый – перенести матч из Тель-Авива в Люблин и сыграть оба поединка в Польше. Заря уже даже договорилась с властями Люблина об организации матча 26 октября. Луганчане готовы оказать Маккаби логистическую поддержку с поисками дислокации и условий для тренировок.

Второй – поменять местами выездной и домашний матч. То есть, сначала сыграть в Люблине, а через две недели, если ситуация в Израиле изменится, приехать на выездной поединок. Если боевые действия в Израиле не прекратятся, вступает в силу вариант 1.

️Но есть проблема – Маккаби вообще не хочет играть 26 октября. Нигде. Израильтяне требуют перенести матч 3-го тура на начало ноября. Такой вариант не устраивает уже Зарю, ведь у команды Валерия Кривенцова в этот период очень насыщенный календарь в УПЛ, матч Кубка Украины и еще одна игра против Маккаби.

Несмотря на большое количество писем от Зари, УЕФА начал реагировать на ситуацию только 16 октября, но до сих пор не принял окончательного решения.

Напомним, после двух туров Лиги конференций Заря набрала 4 очка и занимает второе место группы B. У Маккаби 3 балла и третья позиция.

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