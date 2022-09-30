Инал Черткоев стал новичком Черноморца, сообщает пресс- служба клуба . Детали контракта остаются в секрете.

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22-летний полузащитник последние два года был без команды, ведь получил травмы. Сейчас Инал продолжает восстановление и будет это делать в составе "моряков". Тренерский штаб и команда будут ему в этом помогать.

Отметим, что Черткоев ранее выступал за юношескую команду Харькова, а также до 2020 года играл за молодежку Ворсклы.