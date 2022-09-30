Черноморец усилился хавбеком, который не играл более 2 лет
21:58 - Читати українською
Одесситы продолжают усиливаться все новыми футболистами.
Инал Черткоев стал новичком Черноморца, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта остаются в секрете.
Черноморец объявил о трансфере африканского форварда – он "запрыгнул в последний вагон"
22-летний полузащитник последние два года был без команды, ведь получил травмы. Сейчас Инал продолжает восстановление и будет это делать в составе "моряков". Тренерский штаб и команда будут ему в этом помогать.
Отметим, что Черткоев ранее выступал за юношескую команду Харькова, а также до 2020 года играл за молодежку Ворсклы.
Металлист 1925 в меньшинстве победил Колос – ковалевцы оборвали 10-матчевую беспроигрышную серию и потеряли лидерство в УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter