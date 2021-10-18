Матч новичков УПЛ станет первым в текущем сезоне, проведённым в красной зоне коронавирусной угрозы. Одесские болельщики смогут попасть на стадион, однако для этого необходимо будет предоставить справку о полном курсе вакцинации, или же отрицательный тест. В принципе, к подобной истории нужно привыкать, ведь перед игрой сборной во Львове это уже проходили, а Запорожская и Днепропетровская области тоже попали в красную зону.

Поддержка болельщиков Черноморцу необходима, ведь команда опустилась на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, не зная побед в течение двух месяцев. За одесситов обидно: во-первых, часть фанов всё равно протестует против арендованных динамовцев, а во-вторых – они играют не так плохо, чтобы находиться в зоне прямого вылета. "Моряки" создают столько же моментов, сколько и Ворскла (у них по ~14,7 xG), однако, в отличие от полтавчан, не реализовывают значительную их часть (недозабили почти 4 гола).

Черноморец атакует на уровне лучших середняков УПЛ, наиграв на несколько побед – впрочем, команду тянет вниз оборона. По ожидаемым пропущенным голам подопечные Юрия Мороза идут на последней позиции, глотнув 22,15 xGA. В реальности чаще забивают только в ворота Мариуполя. Если бы не эта проблема, одесситов можно было бы назвать фаворитами сегодняшней встречи.

Верес в августе-сентябре расписал ничью с Ворсклой и провёл ударный отрезок с победами над Минаем, Десной и Львовом (не пропустив ни одного гола), а также прошел Оболонь в Кубке – впрочем, в последних трёх турах удача отвернулась от ровенчан. Они проиграли Шахтеру и СК Днепру-1, а с Александрией была зафиксирована нулевая "мировая". Футбол новичка УПЛ выглядел очень бледно, а забить удалось всего один гол.

Верес вряд ли вылетит из элиты в текущем сезоне, но команда рискует увязнуть в болоте второй половины турнирной таблицы, не демонстрируя прогресса. Особенно печально выглядит атакующая работа ровенчан – меньше моментов создали только Рух и Минай, а в целом всё сводится к банальным фланговым рывкам. Впрочем, оборона у "народного клуба" качественная, поэтому Черноморцу будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Клёц (Верес)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Верес

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири, Дубко, Вантух – Михайленко, Кравченко – Цитаишвили, Смирный, Авагимян – Ванат

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Полулях, Кучеров, Г. Пасич – Гегедош, Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды имеют диаметрально противоположные проблемы. Верес достаточно качественно защищается, однако создает критически мало моментов у чужих ворот – Черноморец же настолько часто вылетает в атаки, что не успевает обороняться. Если бы у одесситов была хорошая реализация, то они бы шли в таблице рядом с ровенчанами, однако подопечным Юрия Мороза не хватает зрелости. С другой стороны, команда Юрия Вирта сильно страдает от шаблонности действий.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом сегодняшнего матча кажется ничья.

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