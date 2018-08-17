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Чорний: У Черноморца на 50-60% слаженная игра

06:00 4 Читати українською
Чорний: У Черноморца на 50-60% слаженная игра
Черноморец / ФК Черноморец

Полузащитник Черноморца Артем Чорний прокомментировал игру команды в начале сезона 2018/2019.

"У нас на 50-60 процентов слаженная игра, и требования тренера выполняются тоже процентов на 50-60. Хорошо, что сейчас удается добывать результат, но игра как таковая еще в процессе становления. Еще есть много, над чем работать. Интересно, что все голы мы забили со стандартов. Это, конечно, хорошо. Но хотелось бы забивать и с игры и стараться использовать моменты с игры.

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Понимаем прекрасно, какая будет встреча. Арсеналу некуда отступать. Они тоже захотят брать очки. Но мы на это не смотрим, это их проблемы. Мы смотрим на свою игру, на свою подготовку к игре. Будем делать все от себя зависящее, чтобы забрать три очка", – сказал Черной в эфире канала Футбол 1.

"Если бы я стремился к безумным заработкам, оставался бы работать в Ювентусе", – Раванелли рассказал о жизни в Украине​​​​​​​

Украина5 тур

Арсенал-Киев - Черноморец: Пятница 17 августа 2018

Арсенал-Киев
до матча
17
час
:
2
мин
Черноморец
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