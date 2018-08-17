Чорний: У Черноморца на 50-60% слаженная игра

Полузащитник Черноморца Артем Чорний прокомментировал игру команды в начале сезона 2018/2019.

"У нас на 50-60 процентов слаженная игра, и требования тренера выполняются тоже процентов на 50-60. Хорошо, что сейчас удается добывать результат, но игра как таковая еще в процессе становления. Еще есть много, над чем работать. Интересно, что все голы мы забили со стандартов. Это, конечно, хорошо. Но хотелось бы забивать и с игры и стараться использовать моменты с игры.

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Понимаем прекрасно, какая будет встреча. Арсеналу некуда отступать. Они тоже захотят брать очки. Но мы на это не смотрим, это их проблемы. Мы смотрим на свою игру, на свою подготовку к игре. Будем делать все от себя зависящее, чтобы забрать три очка", – сказал Черной в эфире канала Футбол 1.

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