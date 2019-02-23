Чорний: Победа над Львовом придаст Черноморцу уверенности

Полузащитник Черноморца Артем Чорний прокомментировал выездную победу над Львовом.

"Поле было вязкое, соперник также хорошо действовал. Хорошо, что мы забили важный гол, удержали счет до конца матча.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Хотелось одержать первую выездную победу в этом сезоне, думаю, она нам даст больше уверенности", – сказал футболист в эфире "Футбол NEWS".

Черноморец минимально обыграл Львов