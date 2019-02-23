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Чорний: Победа над Львовом придаст Черноморцу уверенности

23:34 3 Читати українською
Чорний: Победа над Львовом придаст Черноморцу уверенности
Артем Чорний / Фото: соцсети

Полузащитник Черноморца Артем Чорний прокомментировал выездную победу над Львовом.

"Поле было вязкое, соперник также хорошо действовал. Хорошо, что мы забили важный гол, удержали счет до конца матча.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Хотелось одержать первую выездную победу в этом сезоне, думаю, она нам даст больше уверенности", – сказал футболист в эфире "Футбол NEWS".

Черноморец минимально обыграл Львов

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
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Артем Чорний Артем Чорний Черноморец Черноморец Львов - Черноморец
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