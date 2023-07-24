Керівництво львівського клубу висунуло низку питань до медіасервісу, який з'явився на орбіті зі своєю пропозицією лише в останній момент.

"1. Офіційна пропозиція MEGOGO до клубів озвучена у добровільно-примусовому тоні. Це нагадує заклик вступати до радянських колгоспів.

2. Офіційна пропозиція MEGOGO до клубів УПЛ розпочинається ключовим пунктом – Пул коштів. Це перший пункт, який цікавить MEGOGO. І нагадує – усе мають оплатити виключно клуби УПЛ, причому з передоплатою на півроку вперед.

Клуби УПЛ визначилися з транслятором сезону 2023/24, – джерело

3. Назва проекту. MEGOGO пропонує свою назву – УПЛ Продакшн. УПЛ-ТБ кудись розчиняється. Незрозумілий статус та організаційно-правова форма цього новоутворення. Хто дав MEGOGO повноваження на ці зміни?

4. Призначення відповідальних – Белінський, Коротченко, Поляков (???). MEGOGO уже призначило своїх смотрящих. Це парафія MEGOGO? На якій підставі? Хто давав повноваження MEGOGO на ці зміни?

5. MEGOGO повідомляє, що призначені ними "смотрящі" (Белінський, Коротченко та Поляков) – повинні отримувати зарплату від УПЛ. Навіть такий дріб'язок, як оплата праці трьох своїх працівників, MEGOGO перекладає на клуби. Феноменальне партнерство!

6. Визначення контрагента для виробництва трансляцій – MEGOGO пропонує компанії "Інженер сервіс" або "1+1 медіа". Враховуючи, що "1+1 медіа" є афілійованою компанією з власниками клубів альтернативного пулу (СК Дніпро-1, Динамо, Зоря), по суті, це означає, що MEGOGO схиляє 13 клубів працювати виключно зі своїм технічним підрядником – компанією "Інженер сервіс". Причому, досі потенційним партнером не озвучено жодних цифр вартості виробництва матчів, які повинні сплачувати клуби.

7. "УПЛ Продакшн" (яке фінансується виключно коштом клубів) має безпосереднє підпорядкування ТОВ MEGOGO в особі Артема Панченка. Це повна узурпація влади й повноважень з боку потенційного партнера.

8. MEGOGO призначає коментаторів матчу. Концепція УПЛ-ТБ з самого початку передбачала створення пулу коментаторів під егідою клубів УПЛ і його затвердження на загальних зборах клубів УПЛ.

9. MEGOGO безплатно додає до кожного матчу власні рекламні прояви та промоматеріали. Цікава позиція: дайте нам ваші гроші, ми за них створимо для вас продукт, розмістимо на MEGOGO і за допомогою вашого продукту отримаємо дохід і просування своїх продуктів і послуг.

10. Ліга має передати MEGOGO одноосібне право формувати творчий і технічний ресурс.

11. Ліга має своєчасно вносити кошти на рахунок для виробництва трансляцій. Причому має сплатити їх на півроку вперед.

12. Цими коштами мають розпоряджатися фізичні особи Белінський, Коротченко та Поляков, які з доброї волі MEGOGO стають уповноваженими особами УПЛ Продакшн і підпорядковуються виключно Артему Панченку.

13. УПЛ Продакшн (по факту MEGOGO) хоче формувати календар змагань УПЛ.

14. MEGOGO вимагає право розміщувати свої власні промоматеріали (які не мають відношення до УПЛ) в матчах української Прем'єр-ліги (причому, розміщувати абсолютно безплатно!).

15. MEGOGO надасть клубам квоту на 60 секунд для клубних спонсорів. Якщо клуб хоче мати більше спонсорських проявів, то за умовами договору цей дохід йде не клубам, а УПЛ.

16. MEGOGO пропонує створити спільну з УПЛ компанію, яка буде продавати рекламу в матчах УПЛ (інші ОТТ також матимуть такі права чи позбавлені їх?).

17. Не зрозуміло, що буде відбуватися з 7-го туру? Що таке "реєстрація аудіовізуального медіа"? А якщо не буде реєстрації? Які будуть доходи? Як на інших платформах? В яких пакетах будуть матчі? А де цифри? Чіткий фінансовий план, план-прогноз доходів, P&L, CashFlow?

18. MEGOGO вже визначило, що саме воно займатиметься дистрибуцією міжнародних прав УПЛ.

19. MEGOGO очікує на одноголосне прийняття всіма клубами стандарту трансляцій.

20. MEGOGO уповноважило себе одноосібно управляти коштами клубів, одноосібно формувати творчий і технічний ресурсу, одноосібно призначати коментаторів тощо.

Питання до власника MEGOGO Степана Черновецького та ідеологів проекту.

Чому компанія MEGOGO зацікавилась матчами української Прем’єр-ліги лише за тиждень до старту нового сезону? Чи не варто було MEGOGO, щоб уникнути дефіциту часу, розпочати перемовини з клубами у травні чи червні? Поясніть, чому в MEGOGO з'явилось бажання спробувати себе в УПЛ лише після того, як співпрацю з лігою припинила Setanta? Як прокоментує Черновецький інформацію у ЗМІ про те, що між Setanta та MEGOGO в останній рік існували усні домовленості (по суті, змова), згідно з якими MEGOGO не мала права претендувати на матчі УПЛ допоки з лігою працювала грузинська компанія Setanta? Чи не є це порушенням антимонопольного законодавства? Чи знає Черновецький про те, що Артем Панченко впродовж тривалого часу працював у російському баскетбольному клубі Красний Октябрь (Волгоград)... Як до цього ставитесь? У пропозиції співпраці в жодному з пунктів не вказано, які витрати в проекті несе MEGOGO. Чи готове MEGOGO розділити бодай якісь фінансові витрати клубів?", – йдеться у заяві на офіційному сайті Руха.

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