"Зебры" одержали шестую победу в восьми встречах Серии А. Вероне для ничьей в 8-м туре чемпионата Италии не хватило считанных секунд.

Вынесенный на понедельник матч таил в себе интригу: на кону стояла судьба главного тренера Вероны Габриэле Чоффи. Еще перед матчем веронская газета l'Arena вышла с новостью: в случае поражения "мастифов" Чоффи будет уволен с должности главного тренера команды. "Уволить" Чоффи могла его бывшая команда, которую он добровольно решил покинуть летом.

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Удинезе как главная сенсация старта нового сезона был близок к тому, чтобы потерять очки, но проявил характер и добыл волевую победу. Первый тайм остался за хозяевами: левый латераль Дойг удачно поймал мяч на ногу и с лета попал в дальний угол ворот.

После этого Верона в основном оборонялась, а Удинезе транжирил момент за моментом. Деулофеу, Уолас, Ловрич и Самарджич неоднократно хватались за голову, упуская возможность сравнять счет. Вратарь Вероны Монтипо, совершивший несколько феноменальных спасений, однозначно стал героем встречи. Пробить его фриульцы смогли лишь в середине второго тайма с помощью вышедшего на замену Бету. Деулофеу вывел португальского форварда на ударную позицию, и главная ударная сила Удинезе не промахнулся.

Вырвать победу гости смогли с помощью центрального защитника Бийола, который пришел на стандарт и замкнул навесную подачу Самарджича. 1:2.

Этот результат оставляет Верону в зоне вылета и поднимает Удинезе на третье место таблицы. Что касается Габриэле Чоффи, то он, скорее всего, в ближайшие дни будет уволен.

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