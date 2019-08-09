Чоботенко: Мариуполь ехал в Одессу 10 часов автобусом – втрое дольше, чем АЗ из Нидерландов

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко прокомментировал матч против АЗ в квалификации Лиги Европы и пожаловался на долгий переезд в Одессу.

"Конечно, мы бы хотели играть в Мариуполе, потому что Черноморец для нас – чужая арена. Мы сюда добираемся 10 часов на автобусе – АЗ в три раза быстрее добирается из Нидерландов, чем мы.

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Для них и для нас это чужая трибуна. Но хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и очень хорошо поддерживали нас в чужом городе. Спасибо им за это.

Тяжелая игра. АЗ очень хорошая техническая команда, которая всю игру контролировала мяч. Нам было очень сложно перестраиваться без мяча.

Первый тайм из двух сыграли, счет для нас положительный, теперь будем ехать в Алкмаар только за победой: забить гол и уже играть от счета", – цитирует Чоботенко Ua-football.com.

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