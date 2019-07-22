Чоботенко: Мариуполь должен быть готов к борьбе на двух фронтах

Защитник Мариуопля Сергей Чоботенко прокомментировал готовность команды к старту сезона 2019/20.

"Сейчас почти у всех команд в Премьер-лиге каждые полгода-год меняется коллектив. У нас в этом году омолодился состав, пришли ребята из дубля Шахтера, которые стали чемпионами мира. Будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят.

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Потери Игнатенко, Зубкова и Пихаленка – слишком велики для Мариуполя. У нас была налажена схема: Игнатенко отбирал мяч, Пихаленок отдавал передачу, а Зубков забивал. Будет интересно, как новички проявят себя на новых позициях.

Готов ли Мариуполь играть на 2 фронта? Я думаю готов. Если мы ставим ежегодно задача выходить в Лигу Европы, то команда просто обязана быть готовой играть на два фронта.

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Пожеланий относительно соперника в Лиге Европы нет, хочется победить любого соперника, который выпадет нам.

Думаю, на каждой позиции есть своя здоровая конкуренция. А где есть проблемы – покажет чемпионат", – цитирует Чоботенко официальный сайт Мариуполя.