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Чоботенко: Команды еще не вошли в ритм официальных матчей

09:44 16 Читати українською
Чоботенко: Команды еще не вошли в ритм официальных матчей
Сергей Чоботенко / Фото: соцсети

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко прокомментировал победу над Олимпиком в матче 19 тура УПЛ.

"Боевая игра получилась. В начале нервозная немного была, видно, что команды еще не вошли в ритм официальных матчей.

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Очень важно одержать победу, неважно какой ценой", – сказал футболист в эфире программы "Футбол NEWS".

Напомним, Мариуполь победил Олимпик благодаря двум пенальти.

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Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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Мариуполь - Олимпик Мариуполь Мариуполь Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко
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