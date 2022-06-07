ЧМ существенно повлиял: сформирован календарь группового этапа и плей-офф Лиги чемпионов 2022/23
УЕФА опубликовал официальные даты проведения нового сезона самого престижного евротурнира. На него повлиял Мундиаль.
Групповой этап ЛЧ продлится три месяца. Шесть туров будут проходить 6/7 и 13/14 сентября, 4/5, 11/12 и 25/26 октября, а также 1/2 ноября.
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На сжатые сроки влияет ЧМ-2022, который начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Именно поэтому будет длиннее и зимняя пауза. 1/8 финала запланирована на февраль-март, четвертьфинал – на середину апреля, полуфиналы на май, а решающий матч сезона, который будет принимать Стамбул, – на 10 июня.
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