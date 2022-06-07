УЕФА опубликовал официальные даты проведения нового сезона самого престижного евротурнира. На него повлиял Мундиаль.

Групповой этап ЛЧ продлится три месяца. Шесть туров будут проходить 6/7 и 13/14 сентября, 4/5, 11/12 и 25/26 октября, а также 1/2 ноября.

Лига чемпионов 2022/23: сформированы первые две корзины группового турнира – потенциальные соперники Шахтера и Динамо

На сжатые сроки влияет ЧМ-2022, который начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Именно поэтому будет длиннее и зимняя пауза. 1/8 финала запланирована на февраль-март, четвертьфинал – на середину апреля, полуфиналы на май, а решающий матч сезона, который будет принимать Стамбул, – на 10 июня.





Этап плей-офф 1/8 финала 14/15/21/22

февраля

и 7/8/14/15 марта



Четвертьфиналы

11/12 и 18/19 апреля



Полуфиналы

9/10 и 16/17 мая



Финал (Стамбул)

10 июня — Лига чемпионов УЕФА (@ChampionsLeague) 7 июня 2022 г. Напомним, с группового этапа выступления в Лиге чемпионов 2022/23 начнет Шахтер, Динамо же придется еще одолеть квалификацию.