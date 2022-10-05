Во вторник, 4 октября, пресс-секретарь исполнительной власти Изабель Родригес заявила, что Испания поддерживает включение Украины в совместную с Португалией заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом информируют AS и MaisFutebol.

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"Понятно, что правительство поддерживает включение Украины в "иберийскую команду", и вот по какой причине: связь спорта с миром – это всегда позитивная повестка", – отметила Родригес.

Сообщается, что в среду, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне президент португальской федерации футбола Фернанду Гомеш и президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес проведут встречу, на которой обсудят эту тему.

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