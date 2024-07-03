ФИФА уже знает, какой арене доверить решающий матч чемпионата мира 2030 года.

Сантьяго Бернабеу остается очевидным фаворитом и на ближайших заседаниях организаторов должен быть официально утвержден местом проведения финала ЧМ-2030, информирует Marca.

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Барселона и марокканская Касабланка хотели бросить вызов стадиону Реала, однако ничего у них не получилось. До 31 июля страны-хозяйки должны объявить полный список арен, которые будут принимать чемпионат мира в 2030 году. Ожидается 12-13 стадионов.

Напомним, ЧМ-2030 будет иметь специфическую географию. Аргентина, Уругвай и Парагвай "откроют" Мундиаль, после чего основная часть турнира будет сыграна в Испании, Португалии и Марокко. У южноамериканской заявки были проблемы с инфраструктурой для полного одобрения ФИФА, поэтому организация приняла соломоново решение объединить две заявки в одну.

Напомним, что изначально Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Однако после скандала, связанного с экс-президентом УАФ Андреем Павелко, Украину в этом списке заменило Марокко.

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