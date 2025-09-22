ЧМ-2026 побил рекорд – невероятный ажиотаж среди болельщиков
FIFA сообщила о беспрецедентном спросе на билеты чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
FIFA объявила результаты первого этапа лотереи билетов на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Спрос оказался рекордным – более 4,5 миллиона человек со всего мира подали заявки на участие в розыгрыше.
Первый этап продаж закрылся 19 сентября и был доступен для держателей карт Visa. Они получили возможность зарегистрироваться в лотерее еще до старта открытых продаж, которые начнутся в конце сентября и в начале октября.
Больше всего заявок поступило от болельщиков из стран-хозяев – США, Мексики и Канады. В топ-10 также вошли Германия, Англия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Испания и Италия, что подчеркивает глобальный масштаб события. Всего заявки поступили из 216 стран.
Президент FIFA Джанни Инфантино приветствовал огромный спрос и отметил уникальность турнира: "Это не просто впечатляющие цифры, но и мощный сигнал. Все хотят стать частью чемпионата мира – крупнейшего, самого масштабного и захватывающего турнира. От Канады, Мексики и США до самых маленьких стран на всех континентах фанаты снова доказывают, что страсть к футболу объединяет мир".
ЧМ-2026 станет первым в истории, что состоится сразу в трех странах и соберет рекордные 48 команд.
