Международная федерация футбола провела презентацию эмблемы чемпионата мира, который примут США, Канада и Мексика.

Презентация прошла в Лос-Анджелесе. Логотип довольно прост – центральное место занимает трофей, а на заднем фоне год проведения турнира.

ФИФА утвердила революционный формат ЧМ-2026 – больше всего участников в истории и самый продолжительный турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время 16 городов-участников ЧМ представят свои логотипы. В презентации участие принял бразилец Роналдо.

Следует отметить, что Мундиаль 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика, станет первым в истории, в котором примут участие 48 команд. На ЧМ-2022 играли 32 сборных.

ПСЖ, Барса, Ман Сити и переписанная история УПЛ: какой клуб выиграл чемпионат мира 2022 года