Состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2026 в Европе. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация на ЧМ-2026

Группа I

Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (аг), Даса, 75 – Паскочи, 10

Удаление: Соометс, 87 (Эстония)

Группа J

Уэльс – Казахстан – 3:1

Голы: Джеймс, 9, Дэвис, 47, Матондо, 90 – Тагиберген, 32

Группа L

Чехия – Фарерские острова – 2:1

Голы: Шик, 25, 85 – Ватнгамар, 83

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Эстония довольно быстро открыла счет. Паскочи отборолся с оппонентом и сильно пробил. Голкипер до мяча дотянулся, но не помешал ему попасть в сетку ворот. Израиль помог отыграться Хейн, который срезал в собственные. Во втором тайме Даса вывел свою команду вперед. Соломон, экс-игрок Шахтера, отдал фантастический длинный пас на Эли, а он без проблем переиграл голкипера.

Уэльс вышел вперед уже на 9 минуте матча с Казахстаном. Дэвис отдал передачу на Джеймса, а Даниэль нанес мощный удар из пределов штрафной. Заруцкий не смог спасти свою команду из-за рикошета. Радость сменилась на печаль, когда Робертс сыграл рукой. Арбитр, посоветовавшись с помощниками, назначил пенальти. Тагиберген без проблем реализовал 11-метровый. После перерыва Уэльс снова забил. На этот раз отличился Дэвис, забив после подачи углового. Точку в матче поставил Матондо, забив перед финальным свистком.

Несмотря на огромное преимущество, Чехии трудно было превратить свои моменты в голы. На 25 минуте Шик все же забил Фарерам. Патрик классно выпрыгнул выше всех после навеса от партнера. Почти до конца встречи чехам удавалось удерживать счет. На 83 Фареры сравняли. Ватнгамар после подачи углового нашел свободное пространство и классно пробил под перекладину. Впервые островитяне забили чехам за семь матчей. Однако, Шик быстро восстановил преимущество своей команды. Патрик высоко выпрыгнул и мощным ударом головой замкнул навес, направив мяч по центру ворот.

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