ЧМ-2023: женская сборная Украины в дебютном матче экс-тренера Барселоны отпустила Шотландию в компенсированное время
Шотландия принимала Украину в рамках отбора в ЧМ-2023 среди женщин. Читайте отчет матча на Футбол 24.
ЧМ-2023, квалификация
Шотландия – Украина – 1:1
Голы: Гаррисон, 90+3 – Кравчук, 22
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Украинки удачно начали игру и сумели первыми открыть счет благодаря точному удару от Роксоланы Кравчук.
Как "сине-желтые" не старались, но удержать победный счет им не удалось. Перед финальным свистком все-таки шотландки забили. Финальный свисток зафиксировал ничью.
После 4 туров квалификации сборная Украины с игрой в запасе и 4 очками расположилась на третьей строчке, женская сборная Шотландии – вторая (10 зачетных баллов).
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