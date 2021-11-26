Шотландия принимала Украину в рамках отбора в ЧМ-2023 среди женщин. Читайте отчет матча на Футбол 24.

ЧМ-2023, квалификация

Шотландия – Украина – 1:1

Голы: Гаррисон, 90+3 – Кравчук, 22

Женская сборная Украины уничтожена Испанией в отборе к ЧМ – грандиозный разрыв в классе не оставил шансов

Украинки удачно начали игру и сумели первыми открыть счет благодаря точному удару от Роксоланы Кравчук.

Как "сине-желтые" не старались, но удержать победный счет им не удалось. Перед финальным свистком все-таки шотландки забили. Финальный свисток зафиксировал ничью.

После 4 туров квалификации сборная Украины с игрой в запасе и 4 очками расположилась на третьей строчке, женская сборная Шотландии – вторая (10 зачетных баллов).

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