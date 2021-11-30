ЧМ-2023, квалификация

Венгрия – Украина – 4:2

Голы: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Химич, 82

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Судьба поединка была предрешена еще в первой половине игры. Украинки не смогли ничего противопоставить хозяевам и пропустили три безответных мяча.

После перерыва гости оживились и все больше времени проводили на половине поля венгерской команды. Сборная Украины была близка к камбеку и даже отквитала два мяча благодаря ударам Апанащенко и Химич, но этого оказалось недостаточно. Последнее слово было все же за хозяевами, финальный свисток зафиксировал счет 4:2.

Победа позволила венграм обойти Украину и занять третье место в группе B, а "сине-желтые" с 4-ю очками опустились на 4-е место. Отметим, что это первое поражение украинок под руководством нового тренера Луиса Кортеса.

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