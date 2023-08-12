Женский ЧМ-2023, 1/4 финала

Австралия – Франция – 0:0 (7:6 после серии пенальти)

Швеция вышла в полуфинал ЧМ-2023, выбив из турнира Японию

На чемпионате мира по футболу среди женщин, продолжающемся в Австралии и Новой Зеландии, завершился один из четвертьфинальных поединков – сборная Австралии сенсационно одолела Францию в серии 11-метровых ударов.

Франция владела преимуществом в первом тайме, что не помешало Австралии создать несколько острейших случаев стартовых 45 минут. Мэри Фаулер на 41-й минуте могла забивать француженкам "в раздевалку": ворота оставались пустыми после неудачного выхода Полин Перо-Маньин, и только защитница Элиза Де Алмейда остановила мяч в зрелищном сейве.

Во втором тайме Австралии принадлежала инициатива на поле: хозяйки чаще организовывали опасные атаки и дважды целили в створ ворот Перо-Маньин. На 55-й минуте на замену вышла звездная Саманта Керр, из-за травмы пропускавшая групповые матчи

Начало экстратаймов сразу подарило зрелищный сейв Маккензи Арнольд, которая отвела удар Сельмы Баша. Француженки продолжили оказывать давление – на 110-й минуте только героическая игра защитницы Кеннеди помешала соперницам занести мяч в пустые ворота. Не удостоившись определить победителя в основное и дополнительное время игра перешла в серию 11-метровых ударов.

Решающим стал десятый удар Кортни Вайна. Она обыграла Солен Дюран, занявшую место в воротах под серию пенальти, и вывела австралиек в исторический полуфинал – 7:6 после 10 ударов. В полуфинале команда Австралии сыграет с победителем матча Англия – Колумбия.