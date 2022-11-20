Лионель Месси вызвал беспокойство фанатов за несколько дней до старта чемпионата мира.

Капитан аргентинцев полностью здоров и готов выйти на матч первого тура против Саудовской Аравии, утверждает журналист Гастон Эдул.

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Месси пропустил первую открытую тренировку в Катаре, а вчера занимался отдельно от команды. Фанаты Аргентины начали переживать за состояние своей звезды, но ничего серьезного нет. Главный тренер Лионель Скалони просто решил не нагружать 35-летнего форварда, чтобы тот отдохнул перед насыщенным периодом.

Матч Аргентина – Саудовская Аравия состоится 22 ноября, начало в 12:00 по Киеву. В группу С также попали Польша и Мексика.

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