Первый тур чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре, был довольно спокойным и без красных карточек.

Это впервые за много лет стартовый тур прошел без удалений, сообщает аналитический портал Opta. Последний раз такое случилось еще в 1986-м, когда соревнования проходили в Мексике.

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Первый тур начался поединком Катар – Эквадор (0:2), а завершился противостоянием Бразилии и Сербии (2:0). Было и несколько сенсаций. Так, Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1), Япония – Германию (2:1). Гана была близкой к ничьей с Португалией, но не хватило совсем чуть-чуть (3:2).

Второй игровой день на ЧМ-2022 начался сегодня, 25 ноября, поединком между Уэльсом и Ираном, который стартовал в 12:00.