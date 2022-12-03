Здоровье 82-летнего Короля футбола снова ухудшилось. Пеле длительное время борется с раком толстой кишки, а химиотерапия уже не дает положительных результатов. Бразильца перевели на паллиативную помощь, целью которой является облегчение симптомов и уменьшение страданий человека от серьезной болезни.

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В ФИФА отреагировали на новость об ухудшении состояния здоровья легенды. Над Персидским заливом в столице Катара Дохе организовали фантастический перформанс. Сотни дронов взлетели в воздух и огоньками выложили футболку с 10-м номером и фамилией Пеле. После этого они разлетелись в разные стороны, выложив фразу "Пеле, поправляйся быстрее".

Напомним, Пеле в составе сборной Бразилии трижды выиграл чемпионат мира – в 1958-м, 1962-м и 1970-м. Его соотечественники продолжают борьбу на ЧМ-2022 – в 1/8 финала соперником Бразилии станет Южная Корея.

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