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ЧМ-2022: украинский телеканал заявил о трансляции матчей турнира

09:22 63 Читати українською
ЧМ-2022: украинский телеканал заявил о трансляции матчей турнира
Франция – действующий чемпион мира / Фото ФИФА

Генеральный продюсер телеканала UA:Перший Ярослав Лодыгин рассказал об амбициозных планах вещателя.

"У нас уже есть права на трансляцию ЧМ-2022. В прошлые годы у нас была практика делать это совместно с телеканалом Украина, мы делили чемпионаты мира. А последний в России мы вообще не транслировали – отдали Интеру, чтобы хоть как-то компенсировать затраты на вынужденную покупку прав. Но следующий чемпионат мира мы уже не намерены отдавать им.

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Сейчас мы рассматриваем возможность показа клубного чемпионата мира по футболу в конце года. На прошлой неделе мы транслировали церемонию награждения лучших от ФИФА. Такие предложения автоматически нам первыми приходят. Далее мы можем с ними что угодно делать", – цитирует Лодыгина Tribuna.com.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в ноябре-декабре.

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Теги
телевидение Катар Катар ЧМ 2018 ЧМ-2022 Трансляция ЧМ-2018 в Украине
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