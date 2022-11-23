"Мы добились мирового стандарта. Демонстрируем свои возможности в азиатском футболе. У Германии отличный вратарь, однако наши игроки были очень сообразительными. Когда мы пропустили гол, то продолжили играть. Надо быть настойчивым, тогда можно добиться своего. Наша команда очень сильно сражалась.

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Нам нужно быть сильными до последней минуты, тогда мы сможем ухватить этот момент, который приведет к победе. Может быть, мы сможем показать настоящие способности японских футболистов. Это исторический момент, историческая победа. Японский футбол развивается, наши игроки едут выступать за границей. Полагаем, что это помогло умениям японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но вне зависимости от соперника, мы идем к победе.

Многие немцы – блестящие игроки и тренеры – внесли свой вклад и помогли нам в японском футболе. Сегодня Япония выиграла. Однако мы хотим продолжать учиться играть в Германии и по всему миру. Это наша идея будущего", – приводит слова Мориясу BBC.

Напомним, Япония сенсационно победила Германию (2:1), вырвав победу, проигрывая на встрече.

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