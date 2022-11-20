За несколько часов до старта чемпионата мира появляется куча прогнозов и статистических раскладов.

Свою версию списка фаворитов обнародовал один из ведущих аналитических ресурсов мира – Opta. Она использует свою модель прогнозирования с искусственным интеллектом от Stats Perform. Учитываются все предыдущие матчи команд, их форма в последние месяцы, сложность сетки на чемпионате мира.

ЧМ-2022: EA Sports спрогнозировала, кто выиграет чемпионат мира в Катаре – предыдущие три попытки были удачными

По версии Opta, главным фаворитом на "золото" является Бразилия – 15,8%. Далее следует Аргентина (12,2%) и только потом европейская сборная – французам прогнозируют 12,2% шанса защитить титул. Зато именно им отдают наиболее "железный" выход из группы (91%). У предыдущих финалистов, хорватов, лишь 4,6% шанса повторить успех, а на победу вообще жалкие 1,8%. Вдвое меньше дают сербам, замыкающим топ-16.

Напомним, чемпионат мира 2022 стартует уже сегодня. Хозяева, сборная Катара, сыграют против Эквадора, стартовый свисток в 18:00 по киевскому времени.

Катар – Эквадор: анонс матча-открытия ЧМ-2022