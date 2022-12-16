По мнению искусственного интеллекта, Хорватия выиграет матч за третье место ЧМ-2022.

Суперкомпьютер Five Thirty Eight сделал прогноз на финал чемпионата мира 2022 года. Согласно искусственному интеллекту, в финальной встрече победу одержит сборная Аргентины. Машина даёт 53% вероятности на это событие. Соответственно шансы сборной Франции оцениваются 47%.

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Также суперкомпьютер определил победителя матча за третье место. Им должна стать сборная Хорватии, шансы на успех которой равняются тем же 53%.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, матч за третье место – на день раньше.

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