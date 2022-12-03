"Я видел пенальти на Кавани, потому что его срезал защитник, и Эдинсон выставил корпус перед защитником. Дарвин тоже очень четко говорит. Это не оправдание, но на этом чемпионате мира назначаются невероятные пенальти. И есть комитет арбитров и ФИФА, они должны попытаться объяснить эти решения.

ЧМ-2022: Кавани перекинул экран VAR после драматического вылета – продолжение позорного поведения

Позже Суарес пожаловался, что ему запретили выйти на поле с детьми и женой: "Я видел игрока сборной Франции со своими детьми на скамейке запасных. Так почему это всегда против Уругвая? Кажется, нам нужна другая власть на уровне СМИ, чтобы мои дети имели разрешение спуститься ко мне на поле, чтобы поздравить это меня, но нет, это ФИФА", – приводит слова Суареса Daily Mirror.

Напомним, Уругвай уверенно обыграл Гану, но Южная Корея в параллельном матче победила Португалию. Именно из-за этого азиаты вышли в плей-офф, а вот уругвайцы и ганцы отправятся домой.

Уругвай победил Гану, но драматично вылетел с ЧМ-2022 – корейцы подложили свинью и довели Суареса до слез