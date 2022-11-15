Официальный транслятор чемпионата мира на территории Украины объявил список комментаторов, которые будут работать на матчах.

Суспільне является официальным транслятором матчей ЧМ-2022 в Украине. Следить за поединками можно на местных телеканалах Суспільного, сайте Суспільне Спорт и Радіо Промінь. Вживую будут транслировать 46 матчей, еще 18 будет в отложенном показе, сообщает Суспільне.

ЧМ-2022: известен список комментаторов от MEGOGO

На каналах Суспільного будут работать Владислав Шалота, Виталий Похвала, Виталий Волочай, Галина Виниченко, Андрей Столярчук, Вадим Шевякин и Егор Джулай. На Радіо Промінь трансляции будут вести Галина Виниченко, Александр Монзолевский, Вадим Власенко, Константин Дульцев, Вадим Корженко и Александр Обремский.

Кроме Суспільного,права на показ матчей ЧМ-2022 имеет и MEGOGO. Мундиаль стартует уже в воскресенье, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних